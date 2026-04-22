Силы ПВО уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами РФ за восемь часов
Силы противовоздушной обороны за восемь часов уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, атаки отражали с 08:00 до 16:00 мск. Дроны самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями.
До этого в Минобороны сообщали, что в ночь на 22 апреля силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над рядом регионов. Дроны сбивали над Курской, Белгородской, Воронежской, Самарской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что в Сызрани в результате атаки беспилотников частично обрушился подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасли четырех человек, включая ребенка. Позднее стало известно, что, по предварительным данным, при обрушении пострадали 11 человек, в том числе двое детей.