CNY Бирж.10,947-0,06%USBN0,126+0,32%CARM1,121-0,09%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами РФ за восемь часов

Ведомости

Силы противовоздушной обороны за восемь часов уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атаки отражали с 08:00 до 16:00 мск. Дроны самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями.

До этого в Минобороны сообщали, что в ночь на 22 апреля силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над рядом регионов. Дроны сбивали над Курской, Белгородской, Воронежской, Самарской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что в Сызрани в результате атаки беспилотников частично обрушился подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасли четырех человек, включая ребенка. Позднее стало известно, что, по предварительным данным, при обрушении пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

