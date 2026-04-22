США внедрили украинские технологии на авиабазе в Саудовской Аравии
Американские военные внедрили украинские технологии противодействия беспилотникам на своей авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников.
На авиабазе развернули украинскую командно-контрольную платформу Sky Map, следует из материала. На базу также прибыли украинские военные чиновники для обучения американских военнослужащих работе с системой.
По оценкам Reuters, установка платформы свидетельствует о «прогрессе украинских вооруженных сил в области беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им».
С начала американо-иранской войны Киев неоднократно публично предлагал помощь США в борьбе с беспилотниками Ирана. 7 марта Politico писало, что Вашингтон может обратиться к Киеву для помощи с отражением иранских атак. При этом президент США Дональд Трамп отвергал помощь со стороны Украины.
20 марта Трамп назвал политическим пиаром слова украинского коллеги Владимира Зеленского о помощи в войне с Ираном.