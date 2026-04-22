США внедрили украинские технологии на авиабазе в Саудовской Аравии

С начала американо-иранской войны Киев неоднократно публично предлагал помощь США в борьбе с беспилотниками Ирана. 7 марта Politico писало, что Вашингтон может обратиться к Киеву для помощи с отражением иранских атак. При этом президент США Дональд Трамп отвергал помощь со стороны Украины.