Трамп ждет ответа Ирана на требование передать обогащенный уран
Президент США Дональд Трамп ожидает ответа Ирана на требование передать обогащенный уран. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.
По ее словам, Вашингтон обозначил свои «красные линии» на переговорах с Тегераном.
«Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать США и нашим союзникам, и они должны передать обогащенный уран, который находится в их распоряжении», – сказала Левитт, отметив, что американский лидер теперь ждет ответ от Тегерана.
22 апреля Трамп допустил, что новый раунд переговоров с Ираном может пройти в ближайшие три дня. «Это возможно!» – заявил он в интервью New York Post. По данным источников газеты, Пакистан активизировал посреднические усилия и поддерживает контакты с Тегераном. Власти страны оценивают вероятность переговоров в ближайшее время как высокую.
21 апреля Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня с Ираном до представления мирного предложения или завершения переговоров. Одновременно он поручил военным сохранять блокаду Ормузского пролива и оставаться в полной готовности.