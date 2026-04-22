CHMF833+2,59%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Политика

Трамп ждет ответа Ирана на требование передать обогащенный уран

Президент США Дональд Трамп ожидает ответа Ирана на требование передать обогащенный уран. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

По ее словам, Вашингтон обозначил свои «красные линии» на переговорах с Тегераном.

«Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать США и нашим союзникам, и они должны передать обогащенный уран, который находится в их распоряжении», – сказала Левитт, отметив, что американский лидер теперь ждет ответ от Тегерана.

22 апреля Трамп допустил, что новый раунд переговоров с Ираном может пройти в ближайшие три дня. «Это возможно!» – заявил он в интервью New York Post. По данным источников газеты, Пакистан активизировал посреднические усилия и поддерживает контакты с Тегераном. Власти страны оценивают вероятность переговоров в ближайшее время как высокую.

21 апреля Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня с Ираном до представления мирного предложения или завершения переговоров. Одновременно он поручил военным сохранять блокаду Ормузского пролива и оставаться в полной готовности.

