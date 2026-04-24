BANE1 519,5+0,33%CNY Бирж.00%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Солдата США арестовали после того, как он выиграл $400 000 по ставке на Мадуро

Участвовавший в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский солдат Гэннон Кен Ван Дайк был арестован по подозрению в получении более $400 000 в качестве ставки на свержение политика. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на федеральных властей.

Согласно данным прокуроров, с декабря 2025 г. Ван Дайк участвовал в планировании военной операции по захвату и свержению Мадуро. С начала декабря по начало января солдат якобы сделал 13 ставок на популярном рынке прогнозов Polymarket насчет вторжения американских войск в Венесуэлу и свержения Мадуро.

По информации американского минюста, Ван Дайка обвинили в мошенничестве с товарами и электронными переводами в дополнение к незаконному использованию конфиденциальной правительственной информации в личных целях. Ему грозит до 60 лет лишения свободы.

Polymarket сообщила в соцсетях, что заявление о пользователе, торгующем секретной правительственной информацией, было отправлено в минюст.

3 января американские силы в ходе военной операции захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Власти США обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Защита заявляет, что намерена оспаривать законность его задержания.

