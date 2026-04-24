Турция запретила соцсети для детей до 15 лет
Парламент Турции принял закон, запрещающий использовать соцсети детям младше 15 лет. Документ также вводит новые правила для цифровых платформ, включая компании, занимающиеся разработкой игрового программного обеспечения, пишет Reuters.
Поправки вносятся в закон о социальных услугах и в ряд других законов. Согласно новым правилам, платформы обязаны принимать меры для проверки возраста пользователей, а сервисы с большой аудиторией обязаны назначить представителя в Турции. Игровые платформы при этом должны классифицировать игры в зависимости от возраста пользователей.
16 февраля Reuters писало, что запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет может ввести Великобритания. Премьер-министр страны Кир Стармер начал проводить соответствующие консультации и работу над изменением законодательства, отмечало агентство. Испания, Греция и Словения также заявляли, что работают над соответствующими запретами. Первой страной в мире, заблокировавшей доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет, стала Австралия в декабре 2025 г.
Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что ярыми сторонниками запрета соцсетей для подростков являются чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире. Среди них он назвал президента Франции Эммануэля Макрона, Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя правительства Испании Педро Санчеса. Дуров считает, что таким образом они пытаются бороться с «дезинформацией».