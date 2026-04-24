CNY Бирж.10,979-0,82%BISVP10,31-0,67%CHKZ16 900+1,81%IMOEX2 735,77-1,29%RTSI1 141,03-2,2%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,5-0,7%
Политика

Песков: легковесно говорить, что санкции для РФ не страшны

Ведомости

У антироссийских санкций есть негативный эффект, но Россия получила опыт для минимизации последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Санкции – это плохо. И так, знаете, легковесно говорить – "не страшны" и так далее – было бы неверно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам представителя Кремля, у Москвы есть опыт, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на ограничения.

23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций, который в Брюсселе назвали крупнейшим за последние два года. Ограничения затронули банки, порты, танкеры, криптоплатформы, компании и физических лиц. В числе ключевых мер – запрет на оказание услуг российским ледоколам и танкерам, перевозящим сжиженный природный газ, расширение санкционного списка судов еще на 46 единиц и запрет на продажу танкеров российским структурам.

24 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале работы над 21-м пакетом санкций. По ее словам, странам ЕС следует пересмотреть «красные линии», которые ранее ограничивали принятие ряда мер.

