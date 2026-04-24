Песков: легковесно говорить, что санкции для РФ не страшны

23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций, который в Брюсселе назвали крупнейшим за последние два года. Ограничения затронули банки, порты, танкеры, криптоплатформы, компании и физических лиц. В числе ключевых мер – запрет на оказание услуг российским ледоколам и танкерам, перевозящим сжиженный природный газ, расширение санкционного списка судов еще на 46 единиц и запрет на продажу танкеров российским структурам.