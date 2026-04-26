Число погибших при теракте в автобусе на юго-западе Колумбии возросло до 20
В результате взрыва в автобусе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии погибли 20 человек, еще 36 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.
Взрывное устройство сработало в субботу на шоссе в муниципалитете Кахибио. Среди погибших – 15 женщин и пятеро мужчин, сообщил губернатор департамента Каука Октавио Гусман. По его словам, трое из 36 раненых находятся в реанимации, пятеро пострадавших – несовершеннолетние, их жизни ничего не угрожает.
Командующий вооруженными силами Колумбии генерал Уго Лопес квалифицировал произошедшее как террористический акт и возложил ответственность на структуры, связанные с группировкой «Ивана Мордиско», а также на фракцию Хайме Мартинеса. Обе группировки являются ответвлениями распущенных «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).
Верховный комиссар ООН по правам человека осудил атаки против гражданского населения и призвал власти провести расследование и «обеспечить правосудие для жертв».
Губернатор Гусман объявил в воскресенье трехдневный траур в память о погибших. Это уже не первый инцидент в регионе: за последние три дня на юго-западе Колумбии произошло более двух десятков нападений.