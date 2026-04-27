В Мали подтвердили гибель министра обороны Садио Камары

Министр обороны Мали генерал Садио Камара был убит в ходе скоординированных атак на военные объекты по всей стране, сообщает Al Jazeera.

По словам представителя правительства Иссы Усмана Кулибали, Камара погиб при атаке на его дом утром в воскресенье. Ранее о смерти министра сообщали СМИ.

Резиденция министра в гарнизонном городе Кати подверглась нападению почти одновременно с ударами по другим локациям. По информации AFP, вместе с Камарой погибли его вторая жена и двое внуков.

«Африканский корпус» заявил о предотвращении «сирийского сценария» в Мали

Политика / Международные отношения

Камара был центральной фигурой в военном правительстве, пришедшем к власти после переворотов 2020 и 2021 гг. «Он был одним из самых влиятельных представителей правящей военной элиты, и некоторые рассматривали его как возможного будущего лидера Мали. Его смерть – серьезный удар по вооруженным силам страны», – указывает телеканал.

Нападения, совершенные боевиками связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка) группировки «Джамаат нусрат аль-ислам валь-муслимин» и туарегами из Фронта освобождения Азавада, затронули также Бамако, Гао, Кидаль и город Севаре в центре страны. В Кидале 27 апреля все еще была слышна стрельба. Временный президент Ассими Гойта был эвакуирован в безопасное место.

Аналитик Булама Букарти отметил, что ранее враждовавшие группировки теперь объединились против государства Мали. Атаки осудили Россия, Африканский союз, госдепартамент США, а также ЕС.

