Более 40 человек погибли в Чаде в результате спора из-за воды

Столкновения произошли в Иготе (входит в состав департамента Дар-Тама). 26 апреля туда для урегулирования ситуации прибыла правительственная делегация высокого уровня. Речь идет о ссоре между двумя семьями «вокруг колодца», которая переросла в «цикл репрессий на обширной территории». Раненых эвакуировали в медицинские центры провинции.