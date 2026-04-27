Более 40 человек погибли в Чаде в результате спора из-за воды
Как минимум 42 человека были убиты и 10 ранены в результате конфликта из-за источника воды на востоке Чада. Об этом пишет портал Tchadinfos со ссылкой на власти.
Столкновения произошли в Иготе (входит в состав департамента Дар-Тама). 26 апреля туда для урегулирования ситуации прибыла правительственная делегация высокого уровня. Речь идет о ссоре между двумя семьями «вокруг колодца», которая переросла в «цикл репрессий на обширной территории». Раненых эвакуировали в медицинские центры провинции.
Восточные провинции Чада на протяжении месяцев принимают беженцев, спасающихся бегством от войны в Судане, и сталкиваются с растущей нагрузкой на ресурсы.