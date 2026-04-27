Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,966-0,13%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 739,45+0,24%RTSI1 142,62+0,24%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,95-0,2%
Главная / Политика /

Более 40 человек погибли в Чаде в результате спора из-за воды

Ведомости

Как минимум 42 человека были убиты и 10 ранены в результате конфликта из-за источника воды на востоке Чада. Об этом пишет портал Tchadinfos со ссылкой на власти.

Столкновения произошли в Иготе (входит в состав департамента Дар-Тама). 26 апреля туда для урегулирования ситуации прибыла правительственная делегация высокого уровня. Речь идет о ссоре между двумя семьями «вокруг колодца», которая переросла в «цикл репрессий на обширной территории». Раненых эвакуировали в медицинские центры провинции.

Восточные провинции Чада на протяжении месяцев принимают беженцев, спасающихся бегством от войны в Судане, и сталкиваются с растущей нагрузкой на ресурсы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте