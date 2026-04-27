Минтранс РФ будет согласовывать глав транспортных ведомств регионов
Минтранс будет наделен полномочиями по согласованию назначения на должность и отставке главы регионального ведомства, ответственного за транспорт. Это прописано в подготовленном министерством проекте рамочного закона «О транспортной политике».
Согласно пояснительной записке, мера «обеспечит согласованность деятельности органов исполнительной власти в сфере транспорта всех уровней». Исключением станут города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.
Текст законопроекта в ближайшее время будет обнародован для общественного обсуждения, затем поступит на утверждение в кабмин, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к аппарату правительства. В марте 2026 г. на совещании в правительстве с участием вице-премьера Виталия Савельева, вице-премьера Марата Хуснуллина и министра транспорта Андрея Никитина обсуждалось, что новый закон закрепит механизмы работы единой транспортной системы и управления транспортным комплексом на всех уровнях.