CNN: администрация США обсудила новые меры безопасности после стрельбы на приеме
Белый дом и Секретная служба США уже провели обсуждения новых мер безопасности на мероприятиях с участием первых лиц, учитывая стрельбу в ходе приема с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными чиновниками в столичном отеле Washington Hilton, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что во время обсуждений в том числе был поставлен вопрос о том, сколько высокопоставленных чиновников могут посещать подобные мероприятия одновременно. Один из собеседников телеканала подчеркнул, что изначально вице-президент США Джей Ди Вэнс не должен был находиться на приеме, однако его планы изменились незадолго до начала встречи.
Газета The Washington Post (WP) сообщала, что администрация Трампа не обеспечила максимальный уровень безопасности на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где стрелок пытался убить американского лидера. Встреча не получила статуса событий особого значения, «который позволил бы задействовать федеральные ресурсы в полном объеме».
Стрельба произошла 25 апреля. 31-летний учитель и разработчик игр Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находился Трамп. Стрелок задержан, он предстанет перед судом 27 апреля. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, преступник хотел убить американского лидера и «как можно больше высокопоставленных чиновников».