Политика

МИД РФ заявил о снижении предсказуемости отношений США с ЕС и Британией

Отношения Вашингтона с Брюсселем и Лондоном утратили прежнюю предсказуемость и доверительный характер. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

«К тому же и США, и европейцы сами сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами», – отметил он на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ» (цитата по ТАСС).

На этом фоне 27 апреля запланирован государственный визит короля Великобритании Карла III с супругой в США. Это первый визит такого уровня с 2007 г., когда Вашингтон посещала королева Елизавета II.

По оценкам экспертов, поездка направлена на укрепление «особых отношений» между союзниками, которые переживают один из самых сложных периодов за последние десятилетия на фоне разногласий по иранскому направлению.

2 марта президент США Дональд Трамп выражал сильное разочарование позицией премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за отказа разрешить использование базы Диего-Гарсия для ударов по Ирану. Позднее Лондон допустил применение базы для «конкретных и ограниченных оборонительных целей», однако, по словам Трампа, британский премьер «слишком долго» принимал решение.

