ЦБ Ирана открыл счета для сборов за проход через Ормузский пролив
Центральный банк Ирана открыл специальные счета для зачисления платежей за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди.
«Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИРа, будут зачисляться на эти счета», – заявил Боруджерди (цитата по «РИА Новости»).
18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) вновь закрыл Ормузский пролив для прохода всех судов. Решение было принято в связи с тем, что США не сняли морскую блокаду иранских портов, введенную 13 апреля. Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил, что препятствование США движению иранских судов по морским торговым путям будет рассматриваться Тегераном как нарушение перемирия.
23 апреля Иран впервые получил доход от сборов за пересечение судами Ормузского пролива, сообщил зампредседателя парламента Хаджи Бабаи. 24 апреля посол республики в Москве Казем Джалали сообщил, что иранское государство сделало исключения для ряда государств, включая Россию, в вопросе пошлин за проход через Ормузский пролив.