В Москве прошел первый форум социалистической сети «Совинтерн»
В Доме союзов прошел первый форум Международной социалистической сети «Совинтерн», в котором приняли участие представители более 100 партий и движений из более чем 70 стран. Организатором мероприятия выступила партия «Справедливая Россия», говорится в пресс-релизе «Совинтерна».
На открытии пленарного заседания было зачитано обращение президента РФ Владимира Путина. Он выразил поддержку инициативе и отметил важность развития международного диалога. «Рассчитываю, что учреждение нового формата межпартийного сотрудничества послужит дальнейшему углублению многосторонних общественно-политических связей и будет способствовать укреплению доверия между нашими странами и народами», – сказал президент.
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в видеообращении заявил, что «новый социализм XXI в. способен дать ответы на главные угрозы». На форуме выступили также зампред «Справедливой России» Захар Прилепин и зампред Госдумы Андрей Бабаков.
В ходе форума также выступили представители зарубежных левых партий, включая секретаря по международным отношениям Американской коммунистической партии Кристофера Хелали, бывшего президента Боливии Эво Моралеса и других политиков из Латинской Америки, Африки и Европы.
Участники форума обсудили ключевые ценности «Совинетерна», среди которых – приверженность социалистическим идеям, открытость к диалогу и готовность к реформам. По итогам дискуссий делегаты выразили поддержку созданию новой международной платформы для координации левых движений.
«Совинтерн» объединяет девять партий-сооснователей, включая организации из Великобритании, Сербии, Молдавии, Марокко, Никарагуа, США, Туниса и Демократической Республики Конго. Форум стал первой крупной попыткой институционального объединения левых сил на международном уровне после распада СССР.