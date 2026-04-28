Поставки энергоносителей в Китай выросли до $80 млрд в 2025 году

Ведомости

Россия поставила в Китай энергоносители на $80 млрд в 2025 г., заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью газете «Известия».

«Россия уже несколько лет подряд – крупнейший экспортер нефти, а с недавних пор – и газа на китайский рынок, стабильно находится в тройке лидеров по отгрузкам угля», – сказал он.

Моргулов отметил, что экспорт российской нефти в Китай в I квартале этого года увеличился более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом в 2025 г. Рост фиксировался на протяжении всех месяцев, а не только в разгар войны на Ближнем Востоке, отметил посол. Стабильно загружается газопровод «Сила Сибири», добавил он.

25 декабря 2025 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что по итогам года компания вышла на контрактный уровень поставок в Китай в 38 млрд куб. м газа. Фактический объем экспорта превысил контрактные обязательства почти на 800 млн куб. м. Миллер тогда заявил, что такая тенденция на китайском газовом рынке сохранится и ежегодно «Газпром» будет поставлять в Китай объемы больше контрактных.

