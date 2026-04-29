Политика

Путин в разговоре с Трампом заявил, что цели спецоперации будут достигнуты

Ведомости

Цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Российский лидер отметил, что Киев прибегает к «откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории».

При этом Путин подчеркнул, что Москва предпочла бы достижение поставленных целей через переговорный процесс. Для этого, как указал Ушаков, нужно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «положительно отреагировал на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

21 апреля Путин выразил уверенность, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены. «Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет», – сказал он, добавив, что РФ будет стремиться к тем целям, которые перед собой поставила.

