Политика

Моджтаба Хаменеи пообещал снять морскую блокаду США

Ведомости

Иран обеспечит безопасность региона Персидского залива и «устранит злоупотребления врагов в этом водном пути». Правовые нормы и новое управление Ормузским проливом принесут комфорт и прогресс на благо всех народов региона, заявил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в своем послании по случаю Национального дня Персидского залива, опубликованном Isna.

«Спустя два месяца после крупнейшей военной агрессии и захвата мира в регионе и позорного поражения Америки в своих планах начинается новая эпоха Персидского залива и Ормузского пролива», – заявил Хаменеи.

Верховный лидер страны назвал очевидным не только для народов региона, но и для лидеров других стран, что «присутствие американцев и их гнездование в землях Персидского залива является главной причиной нестабильности в регионе, а хрупкие базы Америки не способны обеспечить даже собственную безопасность».

30 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что морская блокада страны противоречит интересам стран Персидского залива и не поможет США достичь своих целей в отношении Тегерана.

29 апреля Press TV сообщал со ссылкой на высокопоставленный источник Ирана, что Тегеран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. The Wall Street Journal тогда писала, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана.

