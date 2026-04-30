Amazon хочет перезапустить реалити-шоу «Ученик» с сыном Трампа в роли ведущего

30 января первая леди США Мелания Трамп представила в Центре Кеннеди в Вашингтоне документальный фильм о самой себе. Она рассказала, что камеры снимали ее «днем и ночью» в течение 20 дней перед вступлением Трампа в должность президента во второй раз. Сам Трамп, оценивая фильм, говорил, что Белому дому «нужно немного гламура».