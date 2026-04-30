Amazon хочет перезапустить реалити-шоу «Ученик» с сыном Трампа в роли ведущего
Компания Amazon обсуждает перезапуск реалити-шоу «Ученик», в котором снимался президент США Дональд Трамп, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как указывает издание, именно участие в телешоу когда-то принесло Трампу национальную известность. В перезапуске на роль ведущего рассматривают старшего сына американского лидера – Дональда Трампа-младшего.
Реалити-шоу выходило в 2004-2017 гг. Главная идея заключалась в том, что участники состязались за возможность работать на Трампа. Изначально шоу транслировали на телеканале NBC. В 2022 г. Amazon купил киностудию MGM film and television, которой принадлежали права на «Ученика».
30 января первая леди США Мелания Трамп представила в Центре Кеннеди в Вашингтоне документальный фильм о самой себе. Она рассказала, что камеры снимали ее «днем и ночью» в течение 20 дней перед вступлением Трампа в должность президента во второй раз. Сам Трамп, оценивая фильм, говорил, что Белому дому «нужно немного гламура».