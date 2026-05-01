Политика

Лавров и Арагчи обсудили урегулирование конфликта Ирана с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве, передает Tasnim.

В ходе беседы стороны обсудили позицию Тегерана по вопросам урегулирования конфликта с США и Израилем. Основное внимание было уделено возможным дипломатическим шагам в этом направлении.

Диалог состоялся вечером 1 мая. Дополнительные детали переговоров не раскрываются.

В конце апреля Арагчи посетил Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что Россия может направить Вашингтону свои соображения уже после встречи с главой МИД Ирана. Тегеран поблагодарил Москву за солидарность и дипломатическую поддержку. 

1 мая президент США Дональд Трамп отверг последние предложения Ирана по проекту мирной сделки. Он не уточнил, что именно его не устраивает в предложении Тегерана, но выразил опасения, что официальные лица Ирана никогда не придут к мирному соглашению.

