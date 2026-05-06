Трамп: сейчас есть хороший шанс заключить сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп видит «очень хороший шанс» заключить соглашение с Ираном и завершить конфликт. Об этом он заявил в интервью PBS, комментируя перспективы урегулирования.
«Я думаю, есть очень хороший шанс на то, что это закончится», – сказал политик. В противном случае США «придется вернуться к тому, чтобы их разбомбить», добавил он.
Трамп также отметил, что отправка спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном «маловероятна». Контакты продолжатся в удаленном формате.
6 мая президент США объявил о приостановке операции «Проект Свобода», направленной на обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. По его словам, решение принято после обращений Пакистана и других стран, а также на фоне «значительного прогресса» в переговорах с Тегераном.
Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен стать основой для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе и прекращения конфликта.
Позже 6 мая Трамп предупредил, что американские удары по Ирану могут возобновиться «на гораздо более высоком уровне и интенсивности», если Тегеран не выполнит условия сделки по открытию Ормузского пролива.