Китай осудил насильственное удержание Мадуро в США

МИД Венесуэлы 3 января заявил о нападении США на столицу республики, целью которого был захват ресурсов и смена режима. Мадуро на фоне ударов ввел чрезвычайное положение и отдал приказ о развертывании командования обороны. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез Мадуро и его жену Силию Флорес из страны. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, им предъявлены обвинения в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.