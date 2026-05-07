Китай осудил насильственное удержание Мадуро в США

Китайские власти выступили с резкой критикой насильственного удержания в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает ТАСС.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин рассматривает произошедшее как нарушение международного права и суверенитета Венесуэлы. По его словам, это также угрожает миру и стабильности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Представитель внешнеполитического ведомства сказал, что Пекин намерен и дальше поддерживать усилия Венесуэлы в вопросах защиты государственного суверенитета, национального достоинства и законных прав.

МИД Венесуэлы 3 января заявил о нападении США на столицу республики, целью которого был захват ресурсов и смена режима. Мадуро на фоне ударов ввел чрезвычайное положение и отдал приказ о развертывании командования обороны. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез Мадуро и его жену Силию Флорес из страны. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, им предъявлены обвинения в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.

3 января МИД КНР осудил удары США по Венесуэле и действия против ее президента. Российский МИД также решительно призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу.

