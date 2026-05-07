Политика

Захарова: Трамп поддержал инициативу РФ о перемирии на Украине 8-9 мая

Ведомости

Трамп поддержал инициативу России о перемирии на Украине в 8–9 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что предложение РФ о перемирии в День Победы вызвало «нервную, истеричную» реакцию в Киеве.

Захарова 6 мая сообщила, что Москва призывает власти зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов и указывает на неотвратимость нанесения ВС РФ ответного удара по украинской столице в случае атак на столицу России. Она подчеркнула, что если украинская армия нанесет анонсированный удар 9 мая, ВС РФ незамедлительно будут атаковать Киев, в том числе центры принятия решений.

На открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин.

