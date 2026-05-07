Захарова: Трамп поддержал инициативу РФ о перемирии на Украине 8-9 мая

Захарова 6 мая сообщила, что Москва призывает власти зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов и указывает на неотвратимость нанесения ВС РФ ответного удара по украинской столице в случае атак на столицу России. Она подчеркнула, что если украинская армия нанесет анонсированный удар 9 мая, ВС РФ незамедлительно будут атаковать Киев, в том числе центры принятия решений.