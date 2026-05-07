Песков: спецслужбы обеспечивают безопасность на День Победы
Спецслужбы предпринимают необходимые меры безопасности в Москве накануне 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы, всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб», – сказал он.
Песков отметил, что также это происходит в этом году, в том числе с учетом «достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима».
На вопрос о том, принимаются ли меры по обеспечению безопасности президента на параде, Песков ответил: «Безусловно».
Минобороны РФ сообщало, что в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу российских военных в зоне спецоперации: расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях ВМФ. Над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп. Наземная военная техника принимать участие в параде не будет.
29 апреля Песков пояснил, что отсутствие военной техники, суворовцев, нахимовцев и кадетов связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.