Песков: для безопасности президента РФ принимаются соответствующие меры
Так же, как в отношении каждого главы государства во всем мире, в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Будь то глава государства в Америке, глава государства в Европе, глава государства в Азии и так далее. В отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры», – сказал Песков.
Песков также сообщил, что не знаком с материалами европейской разведки, в которых говорится о том, что Кремль значительно усилил меры безопасности вокруг Путина.
7 мая пресс-секретарь заявил, что спецслужбы предпринимают необходимые меры безопасности в Москве накануне 9 Мая. Песков отметил, что также это происходит в этом году, в том числе с учетом «достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима». На вопрос о том, принимаются ли меры по обеспечению безопасности президента на параде, Песков ответил: «Безусловно».
Военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонны боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Это связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы. В Минобороне также сказали, что в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск.