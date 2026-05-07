Песков: для безопасности президента РФ принимаются соответствующие меры

7 мая пресс-секретарь заявил, что спецслужбы предпринимают необходимые меры безопасности в Москве накануне 9 Мая. Песков отметил, что также это происходит в этом году, в том числе с учетом «достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима». На вопрос о том, принимаются ли меры по обеспечению безопасности президента на параде, Песков ответил: «Безусловно».