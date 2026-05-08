В Чернобыльской зоне загорелись более 1100 гектаров леса
Масштабный пожар произошел в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. Огонь охватил более 1100 га леса, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, ситуацию осложняют сухая погода и сильный ветер.
Чернобыльская зона отчуждения была создана после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Территорию вокруг станции закрыли для свободного посещения после эвакуации населения из 30-километровой зоны из-за радиоактивного загрязнения.
13 апреля офис генпрокурора Украины сообщал, что одна из компаний на протяжении нескольких лет нелегально выращивала зерновые культуры в зоне отчуждения. По данным следствия, речь шла о трех участках общей площадью более 190 га в Вышгородском районе. Земли, как утверждают правоохранители, были незаконно переведены в коммунальную собственность и оформлены на частную фирму. С 2020 г. на этих территориях выращивали кукурузу и пшеницу. В прокуратуре заявляли, что подобная деятельность несет риск жизни и здоровью людей.