В Чернобыльской зоне загорелись более 1100 гектаров леса

13 апреля офис генпрокурора Украины сообщал, что одна из компаний на протяжении нескольких лет нелегально выращивала зерновые культуры в зоне отчуждения. По данным следствия, речь шла о трех участках общей площадью более 190 га в Вышгородском районе. Земли, как утверждают правоохранители, были незаконно переведены в коммунальную собственность и оформлены на частную фирму. С 2020 г. на этих территориях выращивали кукурузу и пшеницу. В прокуратуре заявляли, что подобная деятельность несет риск жизни и здоровью людей.