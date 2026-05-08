CNY Бирж.10,938-0,11%UTAR10,85+0,28%ARSA7,72-1,66%IMOEX2 607,91-0,28%RTSI1 100,96-0,28%RGBI119,36-0,05%RGBITR780,42-0,02%
Политика

В Чернобыльской зоне загорелись более 1100 гектаров леса

Масштабный пожар произошел в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. Огонь охватил более 1100 га леса, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, ситуацию осложняют сухая погода и сильный ветер.

Чернобыльская зона отчуждения была создана после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Территорию вокруг станции закрыли для свободного посещения после эвакуации населения из 30-километровой зоны из-за радиоактивного загрязнения.

13 апреля офис генпрокурора Украины сообщал, что одна из компаний на протяжении нескольких лет нелегально выращивала зерновые культуры в зоне отчуждения. По данным следствия, речь шла о трех участках общей площадью более 190 га в Вышгородском районе. Земли, как утверждают правоохранители, были незаконно переведены в коммунальную собственность и оформлены на частную фирму. С 2020 г. на этих территориях выращивали кукурузу и пшеницу. В прокуратуре заявляли, что подобная деятельность несет риск жизни и здоровью людей.

