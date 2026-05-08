AP: США не планируют совершать военные действия против Кубы в ближайшее время

Как отмечает AP, американские власти пока не планируют проведение боевых действий против Кубы, несмотря на неоднократные заявления Трампа о том, что «Куба следующая». Агентство также напоминает, что президент США ранее допускал возможность прохождения американских военных кораблей, задействованных на Ближнем Востоке, вблизи кубинского побережья после завершения операций в регионе. При этом анонимные представители администрации США заявили, что у властей Кубы «еще есть время принять предложения Вашингтона». Вместе с тем источники предупредили, что позиция Белого дома может измениться.