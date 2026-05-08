AP: США не планируют совершать военные действия против Кубы в ближайшее время

Ведомости

Вашингтон в ближайшей перспективе не рассматривает сценарий военной операции против Кубы, несмотря на жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Гаваны. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отмечает AP, американские власти пока не планируют проведение боевых действий против Кубы, несмотря на неоднократные заявления Трампа о том, что «Куба следующая». Агентство также напоминает, что президент США ранее допускал возможность прохождения американских военных кораблей, задействованных на Ближнем Востоке, вблизи кубинского побережья после завершения операций в регионе. При этом анонимные представители администрации США заявили, что у властей Кубы «еще есть время принять предложения Вашингтона». Вместе с тем источники предупредили, что позиция Белого дома может измениться.

«Трамп может поменять свою точку зрения в любой момент и военный вариант все так же не снят с повестки», – говорится в публикации.

3 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что США усилили военное давление в отношении Кубы до беспрецедентного уровня. Он также подчеркнул, что в случае эскалации Куба намерена защищать свои суверенитет и независимость.

Politico со ссылкой на источник писало, что администрация Трампа рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Кубу пойти на уступки.

Cенат США заблокировал принятие резолюции, разработанной демократами, которая запретила бы Трампу военные действия против Кубы без одобрения конгресса. Против документа проголосовал 51 человек, в поддержку – 47.

