Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,52-0,26%RTSI1 101,22-0,26%RGBI119,29-0,11%RGBITR780-0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Украина продолжает удары по мирной инфраструктуре во время перемирия

Ведомости

Украина продолжает наносить удары по мирной, гражданской инфраструктуре, домам и по отдельным гражданам во время действия перемирия с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал удар по транспортной инфраструктуре на юге России в дни перемирия.

8 мая Минтранс объявил, что украинские беспилотники влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В результате приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Сочи, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Элисты.

На фоне приостановки работы воздушных гаваней о корректировке расписания сообщили авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», Nordwind и «Уральские авиалинии».

Режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным в связи с празднованием Дня Победы, начал действовать в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. По данным Минобороны, вооруженные силы Украины 1630 раз нарушили перемирие. Ведомство утверждает, что украинские силы продолжили атаковать беспилотниками позиции ВС РФ и приграничные объекты в Белгородской и Курской областях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь