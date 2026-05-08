Песков: Украина продолжает удары по мирной инфраструктуре во время перемирия
Украина продолжает наносить удары по мирной, гражданской инфраструктуре, домам и по отдельным гражданам во время действия перемирия с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал удар по транспортной инфраструктуре на юге России в дни перемирия.
8 мая Минтранс объявил, что украинские беспилотники влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В результате приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Сочи, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Элисты.
На фоне приостановки работы воздушных гаваней о корректировке расписания сообщили авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», Nordwind и «Уральские авиалинии».
Режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным в связи с празднованием Дня Победы, начал действовать в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. По данным Минобороны, вооруженные силы Украины 1630 раз нарушили перемирие. Ведомство утверждает, что украинские силы продолжили атаковать беспилотниками позиции ВС РФ и приграничные объекты в Белгородской и Курской областях.