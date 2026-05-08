Песков: Украина продолжает удары по мирной инфраструктуре во время перемирия

Режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным в связи с празднованием Дня Победы, начал действовать в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. По данным Минобороны, вооруженные силы Украины 1630 раз нарушили перемирие. Ведомство утверждает, что украинские силы продолжили атаковать беспилотниками позиции ВС РФ и приграничные объекты в Белгородской и Курской областях.