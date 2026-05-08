Захарова: отказ Израиля разгрузить российское зерно угрожает его безопасности
Решение израильской стороны отказать в разгрузке российского сухогруза Panormitis под давлением Киева ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликовал МИД.
30 апреля сухогруз Panormitis получил отказ в разгрузке российского зерна в порту Хайфы. Израильская компания-импортер Tzentziper отказалась принимать груз, сославшись на неназванные обстоятельства, и предложила поставщику самостоятельно найти другого покупателя. После этого судно покинуло территориальные воды Израиля.
На фоне инцидента представители украинских властей приветствовали решение израильского импортера, назвав его «четким сигналом» отказаться от закупок «краденого украинского зерна».
Захарова назвала подобные утверждения «абсурдными и бездоказательными». «В Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева», – заявила представитель МИДа. По ее словам, отказ от разгрузки российского зерна противоречит заявлениям Израиля о стремлении поддерживать российско-израильское экономическое взаимодействие.
27 апреля журналист Axios Барак Равид сообщил, что Украина предупредила Израиль о возможном кризисе в двусторонних отношениях в случае, если в порту Хайфы будет разгружено российское судно с зерном, которое, по утверждению Киева, было вывезено из новых регионов.
28 апреля представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни в интервью израильской газете Haaretz сообщил, что Евросоюз хочет ввести санкции против физических и юридических лиц Израиля за покупку якобы российского зерна.