Собянин: уничтожены еще два летевших на Москву дрона
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших или повреждениях нет. На месте падения обломков работают экстренные службы, уточнил глава города. Всего за сутки было ликвидировано 45 беспилотников при подлете к Москве.
На фоне попыток ударов Росавиация временно ограничивала работу столичных аэропортов. Сейчас «Внуково» и «Домодедово» работают по расписанию.
По данным Минобороны России, средства ПВО сбили 145 украинских беспилотников самолетного типа с 7:00 до 14:00 мск 8 мая. Атаки были отражены над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, Черным и Азовским морями.