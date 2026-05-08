В Пермском крае усилят защиту промышленных объектов от беспилотников
Власти Пермского края планируют усилить меры защиты промышленных объектов региона на фоне угрозы атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в Max по итогам заседания оперативного штаба.
На заседании штаба обсуждалось создание регионального подразделения «БАРС», которое будет заниматься подавлением беспилотников.
По словам Махонина, сейчас основной задачей является укрепление защиты стратегически важных предприятий. На большинстве таких объектов уже развернуты мобильные огневые группы. Глава региона отметил, что предприятия готовы расширять меры безопасности, а сотрудники служб охраны знают алгоритмы действий в условиях беспилотной угрозы.
Кроме того, власти рассмотрели задачи по усилению многоуровневой системы защиты региона.
По данным губернатора, за последние три дня силы Минобороны России сбили 16 беспилотников над территорией Пермского края.
7 мая атаке беспилотников подверглось одно из предприятий в Пермском крае. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. 30 апреля в регионе была также зафиксирована атака БПЛА на промышленный объект. В связи с этим вводились режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер».
7 мая Махонин также сообщал, что многоквартирный дом в Перми пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Также повреждения получило административное здание в Пермском муниципальном округе. По словам Махонина, в результате нападения жертв нет, пострадал один мужчина, ему оказывается медицинская помощь.