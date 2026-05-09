Фицо может обсудить с Путиным ситуацию на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимир Путин конфликт на Украине. Об этом в интервью «РИА Новости» сказал вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар, прибывший в Москву в составе официальной делегации.
«Думаю, что состоится небольшая дискуссия о конфликте на Украине, потому что наш премьер как раз встречался в Ереване с Зеленским», – сказал Гашпар.
Вице-спикер также отметил, что будут обсуждаться вопросы экономики, в частности, поставки российских энергоресурсов.
Премьер-министр Словакии 8 мая также сообщил, что главным посланием, которое он намерен передать президенту России, является необходимость диалога.