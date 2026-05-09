Главная / Политика /

Фицо может обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимир Путин конфликт на Украине. Об этом в интервью «РИА Новости» сказал вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар, прибывший в Москву в составе официальной делегации.

«Думаю, что состоится небольшая дискуссия о конфликте на Украине, потому что наш премьер как раз встречался в Ереване с Зеленским», – сказал Гашпар.

Вице-спикер также отметил, что будут обсуждаться вопросы экономики, в частности, поставки российских энергоресурсов.

Фицо приехал в Кремль на торжественный прием. 8 мая он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого премьер Словакии почтил память воинов минутой молчания. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.

Премьер-министр Словакии 8 мая также сообщил, что главным посланием, которое он намерен передать президенту России, является необходимость диалога.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её