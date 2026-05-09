Ушаков: Фицо не передавал Путину посланий от Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал президенту РФ Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
«Никаких посланий Зеленский через него не передавал», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Переговоры Путина и Фицо длились около полутора часов. По словам Ушакова, тема Украины обсуждалась среди прочих. Премьер рассказал российскому президенту, что на днях встречался с Зеленским, и тот высказал свои оценки ситуации российско-украинского конфликта.
7 мая госсекретарь словацкого МИДа Растислав Хованец анонсировал, что Фицо в ходе визита в Москву передаст Путину послание Зеленского. Премьер-министр Словакии 8 мая сообщал, что главным посланием, которое он намерен передать президенту России, является необходимость диалога.