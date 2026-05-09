Ушаков: РФ и США два дня обсуждали майское перемирие с Украиной

Ушаков: РФ и США два дня обсуждали майское перемирие с УкраинойТрамп «будет дисциплинировать» украинскую сторону, надеются в Кремле
РФ и США два дня обсуждали возможность объявить перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом заявил помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Мы два дня вели переговоры на этот счет телефонные, представители российской администрации и американской», – ответил помощник на вопрос, как в Москве узнали о предложении президента США Дональда Трампа по перемирию с 9 по 11 мая.
Ушаков выразил надежду, что Белый дом «будет дисциплинировать» украинскую сторону, и та будут соблюдать режим прекращения огня.
Помощник Путина добавил также, что Владимир Путин неоднократно давал понять: если украинский лидер Владимири Зеленский действительно хочет переговоров, президент России готов его принять.
Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 8 мая по 10 мая. Российское Минобороны уточнило, что на это время приостанавливаются удары ракетными войсками, артиллерией, оружием большой дальности и беспилотниками по украинским военным объектам и инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет соблюдать перемирие 9 мая, если Россия сделает то же самое. Позднее президент США Дональд Трамп предложил продлить режим тишины до 11 мая, и обе стороны конфликта согласились с этой инициативой.