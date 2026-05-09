В Кремле начались переговоры Путина и президента Лаоса Сисулита

В Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Они проходят в зале ордена святой Екатерины.

В начале своей приветственной речи Путин отметил, что отношения России и Лаоса выстаиваются на основе дружбы и взаимного доверия. Позитивная динамика видна в торговых отношениях, добавил он.

Президент Лаоса поблагодарил российского коллегу за теплый прием в России. «Лаосская делегация внимательно слушала ваши речи на параде и сегодня на обеде, и мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству», – заключил Сисулит.

В МИДе Лаоса сообщали, что визит Сисулита отражает устойчивый характер отношений между Москвой и Вьентьяном. Стороны на протяжении многих лет поддерживают взаимодействие в ряде стратегически значимых сфер, включая образование, оборону и торговлю. Кроме того, в ведомстве указали, что лидеры двух государств регулярно проводят встречи, направленные на укрепление партнерства и развитие двустороннего сотрудничества.

Последний раз Путин встречался с Сисулитом лично 31 июля 2025 г. Политики обсудили торгово-экономическое сотрудничество. В тот день глава Лаоса подарил Путину двух слонов.

