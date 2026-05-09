Активистов флотилии «Сумуд» депортируют из Израиля

В октябре 2025 г. в Турцию депортировали 137 участников флотилии «Сумуд», планировавших доставить в сектор Газа гуманитарную помощь. В число депортированных попали граждане США, Италии, Великобритании, Иордании, Кувейта, Ливии, Алжира, Мавритании, Малайзии, Бахрейна, Марокко, Швейцарии, Туниса и Турции. Израильская сторона утверждала, что их истинной целью была «провокация на службе “Хамасу”, а не гуманитарная помощь».