Активистов флотилии «Сумуд» депортируют из Израиля
Двоих активистов с перехваченной в Газе флотилии освободят из-под стражи в Израиле и депортируют, сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов.
Гражданина Испании Саифа Абу Кешека и Бразилии Тьяго Авилу задержали 29 апреля. Они входили в состав второй флотилии «Сумуд», которая должна была прорвать израильскую блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь в анклав.
МИД Израиля считает, что Кешек связан с террористической организацией «Хамас». Правительства Испании и Бразилии заявляют, что арест их граждан не был законным. Оба активиста также отрицают обвинения.
29 апреля Израиль ввел санкции против краудфандинговой кампании, организованной «Глобальной флотилией помощи» (Global Sumud Flotilla, GSF). Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что она «была создана террористической организацией «Хамас» в сотрудничестве с другими международными организациями под видом флотилии гуманитарной помощи».
В октябре 2025 г. в Турцию депортировали 137 участников флотилии «Сумуд», планировавших доставить в сектор Газа гуманитарную помощь. В число депортированных попали граждане США, Италии, Великобритании, Иордании, Кувейта, Ливии, Алжира, Мавритании, Малайзии, Бахрейна, Марокко, Швейцарии, Туниса и Турции. Израильская сторона утверждала, что их истинной целью была «провокация на службе “Хамасу”, а не гуманитарная помощь».