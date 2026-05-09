Путин выступит перед журналистами по итогам Дня Победы
Президент РФ Владимир Путин выступит перед журналистами и подведет итоги празднования Дня Победы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Подойдет, да, к СМИ, расскажет об этом», – сказал он (цитата по ТАСС).
В ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Путин отметил, что парад Победы на Красной площади прошел достойно и спокойно, «без излишней милитаризации».
9 мая у президента РФ запланирован ряд двусторонних встреч. Уже прошли переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, королем Малайзии султаном Ибрагимом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, руководством Республики Сербской. Вскоре пройдут встречи с представителями Абхазии и Южной Осетии.