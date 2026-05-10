RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Политика

Суд в Москве продлил арест экс-замминистра обороны Булгакова

Московский суд принял решение оставить в следственном изоляторе бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова до 9 августа. Об этом «РИА Новости» сообщил участник судебного процесса.

Булгаков является фигурантом дела о мошенничестве, связанном с контрактами на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, где, по версии следствия, подконтрольная ему фирма необоснованно получила почти 50 млн руб.

Экс-замминистра обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину он не признает. Вместе с ним в СИЗО находятся генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. В январе суд арестовал имущество Булгакова, членов его семьи и других фигурантов на общую сумму 180 млн руб., включая квартиру в Москве и дом в Подмосковье.

Расследование дела было завершено, после чего материалы передали прокурору для утверждения. Однако, как сообщил источник «РИА Новости», прокуратура вернула дело следователю для дополнительного расследования. Первый заместитель генпрокурора указал на несостыковки при определении суммы ущерба и вопросы к проведенной экспертизе. Сейчас защита фигурантов заново знакомится с материалами дела.

