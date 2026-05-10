Минобороны: Украина допустила 16 071 нарушение перемирия

Минобороны: Украина допустила 16 071 нарушение перемирияРоссия отвечает зеркально
Украина допустила 16 071 нарушение перемирия, заявили в Минобороны РФ. ВС России, в свою очередь, продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и отвечают на удары зеркально.
ВСУ атаковали с помощью беспилотников и артиллерии позиции российских войск и гражданские объекты в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
За прошедшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Украинские формирования нанесли 6331 удар с использованием БПЛА и предприняли восемь атак на позиции российских подразделений.
За сутки средства ПВО сбили 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая. Позже президент США Дональд Трамп предложил продлить «режим тишины» до 11 мая. Инициативу поддержали и Россия, и Украина.
9 мая Минобороны сообщило о 8970 нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины.