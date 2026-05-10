Фицо: встреча с Путиным вызовет большой интерес у ЕС

Как пишет Reuters, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что разочарован тем, что Фицо посетил Москву 9 мая и что он поговорит с премьер-министром Словакии об «этом дне в Москве». Хотя Фицо и прибыл в Москву, он заявил, что парад Победы не посещал.