RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Фицо: встреча с Путиным вызовет большой интерес у ЕС

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным вызовут значительный интерес у глав государств Евросоюза.

«Сейчас начнут звонить и спрашивать, что сказал, что сказал [Путин]», – заявил Фицо (цитата по ТАСС).

Фицо стал единственным премьером ЕС, кто приехал в Москву на День Победы. Визит вызвал неодобрение у ряда лидеров Евросоюза. 9 мая Фицо сообщил Путину о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате». Путин не исключает разговора с Зеленским, но ждет звонка от него самого.

В ходе встречи в Кремле Фицо заявил, что видит возникновение «железного занавеса» в Европе. Словацкий премьер подчеркнул, что выступает за взаимовыгодные и дружественные отношения, а также выразил уверенность, что Словакия и Россия смогут предпринять шаги по восстановлению сотрудничества.

Как пишет Reuters, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что разочарован тем, что Фицо посетил Москву 9 мая и что он поговорит с премьер-министром Словакии об «этом дне в Москве». Хотя Фицо и прибыл в Москву, он заявил, что парад Победы не посещал.

