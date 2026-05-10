Москва ждет от Еревана разъяснений насчет антироссийских реплик Зеленского

Москва ждет от Еревана разъяснений насчет антироссийских реплик ЗеленскогоПо словам Пескова, предоставление украинскому лидеру площадки для таких высказываний противоречит духу отношений РФ и Армении
Москва ожидает от Еревана разъяснений в связи с тем, что на саммите Армения – Европейский союз была предоставлена площадка для антироссийских высказываний президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что само проведение саммита является суверенным правом Армении. Страна придерживается многовекторного внешнеполитического курса, что нормально. Россия позитивно относится к стремлению Армении развивать добрые отношения по всем направлениям, но предоставление Зеленскому возможности делать антироссийские заявления не соответствует духу отношений Москвы и Еревана.
Для России важно, чтобы Армения не занимала антироссийских позиций, добавил пресс-секретарь президента РФ.
4 мая, выступая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве.
7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя саммиты Европейского политсообщества (ЕПС) и Армения – ЕС, состоявшиеся в Ереване 4 и 5 мая, обратила внимание, что в армянской столице «весьма радушно принимали» Зеленского. По ее словам, власти страны не сдержали обещания не предпринимать шагов против России.