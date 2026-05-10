Москва ждет от Еревана разъяснений насчет антироссийских реплик Зеленского

По словам Пескова, предоставление украинскому лидеру площадки для таких высказываний противоречит духу отношений РФ и Армении
Москва ожидает от Еревана разъяснений в связи с тем, что на саммите Армения – Европейский союз была предоставлена площадка для антироссийских высказываний президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что само проведение саммита является суверенным правом Армении. Страна придерживается многовекторного внешнеполитического курса, что нормально. Россия позитивно относится к стремлению Армении развивать добрые отношения по всем направлениям, но предоставление Зеленскому возможности делать антироссийские заявления не соответствует духу отношений Москвы и Еревана.

Для России важно, чтобы Армения не занимала антироссийских позиций, добавил пресс-секретарь президента РФ.

4 мая, выступая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя саммиты Европейского политсообщества (ЕПС) и Армения – ЕС, состоявшиеся в Ереване 4 и 5 мая, обратила внимание, что в армянской столице «весьма радушно принимали» Зеленского. По ее словам, власти страны не сдержали обещания не предпринимать шагов против России.

