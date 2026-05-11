Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,851-0,67%VEON-RX65,2+0,46%ABRD144,6+0,28%IMOEX2 655,85+2,23%RTSI1 126,1+2,23%RGBI119,65+0,3%RGBITR782,94+0,38%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны заявило о 23 802 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Российские военные ответили на это зеркально
Ведомости

Вооруженные силы Украины за время действия режима прекращения огня в зоне спецоперации 23 802 раза нарушили перемирие. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, только за последние сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак, а также провели 767 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Кроме того, украинские силы нанесли 6905 ударов с применением беспилотников.

В Минобороны также заявили, что в течение суток ВСУ атаковали гражданские объекты в Белгородской области с использованием 18 беспилотников, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа. В результате были ранены два человека. Повреждения получили три автомобиля, магазин, многоквартирный дом и два частных дома.

Россия поддержала инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной

Политика / Международные отношения

В ведомстве подчеркнули, что с 00:00 мск 8 мая все российские группировки в зоне спецоперации продолжают соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях. При этом российские военные зеркально реагировали на действия ВСУ, ведя ответный огонь по позициям артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотников.

Президент РФ Владимир Путин до этого объявил режим прекращения огня с 8 по 10 мая. Позднее президент США Дональд Трамп предложил продлить «режим тишины» до 11 мая. Инициативу поддержали РФ и Украина.

10 мая Минобороны сообщало о 16 071 нарушении режима прекращения огня со стороны Украины, а 9 мая – о 8970 случаях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте