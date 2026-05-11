Минобороны заявило о 23 802 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Минобороны заявило о 23 802 нарушениях перемирия со стороны ВСУРоссийские военные ответили на это зеркально
Вооруженные силы Украины за время действия режима прекращения огня в зоне спецоперации 23 802 раза нарушили перемирие. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, только за последние сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак, а также провели 767 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Кроме того, украинские силы нанесли 6905 ударов с применением беспилотников.
В Минобороны также заявили, что в течение суток ВСУ атаковали гражданские объекты в Белгородской области с использованием 18 беспилотников, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа. В результате были ранены два человека. Повреждения получили три автомобиля, магазин, многоквартирный дом и два частных дома.
В ведомстве подчеркнули, что с 00:00 мск 8 мая все российские группировки в зоне спецоперации продолжают соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях. При этом российские военные зеркально реагировали на действия ВСУ, ведя ответный огонь по позициям артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотников.
Президент РФ Владимир Путин до этого объявил режим прекращения огня с 8 по 10 мая. Позднее президент США Дональд Трамп предложил продлить «режим тишины» до 11 мая. Инициативу поддержали РФ и Украина.