МИД КНР заявил о готовности урегулировать разногласия с США
Китай готов урегулировать разногласия с США и расширять сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в преддверии встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает Xinhua.
«Китай готов сотрудничать с США в духе равенства, уважения и взаимной выгоды для расширения сотрудничества, урегулирования разногласий и обеспечения большей стабильности и определенности в неспокойном и меняющемся мире», – сказал дипломат.
До этого МИД КНР сообщил, что Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Поездка пройдет по приглашению Си Цзиньпина.
12 февраля Трамп заявлял, что рассчитывает приехать в КНР в апреле и встретиться с китайским лидером. Позднее визит был отложен из-за военной операции в Иране. 17 марта президент США сообщил, что поездка переносится примерно на месяц.
8 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявлял, что Пекин рассчитывает сделать 2026 г. поворотным моментом в отношениях с Вашингтоном. По его словам, при искреннем и добросовестном подходе двух стран нынешний год может стать определяющим для стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений.