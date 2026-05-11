МИД КНР заявил о готовности урегулировать разногласия с США

8 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявлял, что Пекин рассчитывает сделать 2026 г. поворотным моментом в отношениях с Вашингтоном. По его словам, при искреннем и добросовестном подходе двух стран нынешний год может стать определяющим для стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений.