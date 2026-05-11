Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,825-0,91%TGKA0,006+0,81%CHKZ16 5500%IMOEX2 656,91+2,28%RTSI1 126,55+2,28%RGBI119,79+0,42%RGBITR783,86+0,5%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД КНР заявил о готовности урегулировать разногласия с США

Ведомости

Китай готов урегулировать разногласия с США и расширять сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в преддверии встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает Xinhua.

«Китай готов сотрудничать с США в духе равенства, уважения и взаимной выгоды для расширения сотрудничества, урегулирования разногласий и обеспечения большей стабильности и определенности в неспокойном и меняющемся мире», – сказал дипломат.

До этого МИД КНР сообщил, что Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Поездка пройдет по приглашению Си Цзиньпина.

12 февраля Трамп заявлял, что рассчитывает приехать в КНР в апреле и встретиться с китайским лидером. Позднее визит был отложен из-за военной операции в Иране. 17 марта президент США сообщил, что поездка переносится примерно на месяц.

8 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявлял, что Пекин рассчитывает сделать 2026 г. поворотным моментом в отношениях с Вашингтоном. По его словам, при искреннем и добросовестном подходе двух стран нынешний год может стать определяющим для стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её