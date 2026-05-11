ВОЗ сообщила о смерти участника эвакуации пассажиров лайнера с хантавирусом
Сотрудник гражданской гвардии Испании, участвовавший в эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius во время вспышки хантавируса, умер от сердечного приступа. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, сотрудник скончался вечером 10 мая во время операции по эвакуации пассажиров судна в порту Пуэрто-де-Гранадилья на юге Тенерифе.
«Сотрудники экстренных служб, находившиеся на причале, немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, но, к сожалению, спасти его не удалось», – написал Гебрейесус в соцсети X.
Глава ВОЗ выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил жителей Тенерифе, участвующих в операции.
Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения сообщала о семи случаях заражения, три человека скончались. Судно прибыло к острову Тенерифе 10 мая, где началась эвакуация пассажиров.
11 мая BBC со ссылкой на минздрав США сообщила, что у одного из американцев, вернувшихся с лайнера, подтвердили хантавирус. Еще у одного гражданина США выявлены легкие симптомы заболевания.