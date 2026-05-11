В детском центре «Смена» назвали санкции ЕС свидетельством эффективности
Директор всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев назвал включение организации в санкционные списки ЕС доказательством проведения эффективной работы по патриотическому воспитанию молодежи.
«Если европейские чиновники сочли нужным внести всероссийский детский центр «Смена» в санкционный список, а меня лично – в персональные санкции, значит, мы делаем все правильно», – сказал Журавлев, его слова передает пресс-служба центра.
Он назвал обвинения ЕС в «продвижении патриотического и военного образования», «ознакомлении с российской военной культурой» и «военизированной подготовке» «бредом». По его словам, центр принимал и принимает детей из всех регионов России, включая Донбасс, Запорожье и Херсонщину.
«Если за это нас вносят в санкционные списки, то эти списки – индульгенция для совести тех, кто сегодня культивирует русофобию с детства в европейских школах», – подчеркнул Журавлев.
11 мая Евросоюз расширил санкционный список по России, включив в него 16 физических лиц и семь организаций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
Под ограничения попали педагоги, руководители молодежных организаций и детских центров, в том числе из новых регионов России. В санкционный список внесены пять российских детских центров: ВДЦ «Алые паруса» (Евпатория), «Орленок» (Туапсе), «Смена» (Краснодарский край), «Авангард» (Волгоград), а также Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ и региональное отделение ДОСААФ в Севастополе.
Кроме того, под ограничения попали омбудсмены Мурманской и Астраханской областей, министр по делам молодежи Запорожской области и председатель Госкомитета молодежной политики Крыма. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и блокировку активов на территории союза в случае их обнаружения.