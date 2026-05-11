Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NVTK1 164,1+1,68%CNY Бирж.10,825-0,91%IMOEX2 656,91+2,28%RTSI1 126,55+2,28%RGBI119,79+0,42%RGBITR783,83+0,49%
Главная / Политика /

В детском центре «Смена» назвали санкции ЕС свидетельством эффективности

Ведомости

Директор всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев назвал включение организации в санкционные списки ЕС доказательством проведения эффективной работы по патриотическому воспитанию молодежи.

«Если европейские чиновники сочли нужным внести всероссийский детский центр «Смена» в санкционный список, а меня лично – в персональные санкции, значит, мы делаем все правильно», – сказал Журавлев, его слова передает пресс-служба центра.

Он назвал обвинения ЕС в «продвижении патриотического и военного образования», «ознакомлении с российской военной культурой» и «военизированной подготовке» «бредом». По его словам, центр принимал и принимает детей из всех регионов России, включая Донбасс, Запорожье и Херсонщину.

«Если за это нас вносят в санкционные списки, то эти списки – индульгенция для совести тех, кто сегодня культивирует русофобию с детства в европейских школах», – подчеркнул Журавлев.

Захарова посоветовала властям Великобритании «вызвать себе санитаров»

Политика / Международные отношения

11 мая Евросоюз расширил санкционный список по России, включив в него 16 физических лиц и семь организаций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Под ограничения попали педагоги, руководители молодежных организаций и детских центров, в том числе из новых регионов России. В санкционный список внесены пять российских детских центров: ВДЦ «Алые паруса» (Евпатория), «Орленок» (Туапсе), «Смена» (Краснодарский край), «Авангард» (Волгоград), а также Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ и региональное отделение ДОСААФ в Севастополе.

Кроме того, под ограничения попали омбудсмены Мурманской и Астраханской областей, министр по делам молодежи Запорожской области и председатель Госкомитета молодежной политики Крыма. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и блокировку активов на территории союза в случае их обнаружения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте