Песков: напряженность на Балтике нагнетает флот НАТО, а не России
Нагнетанию напряженности на Балтике в последние месяцы в большей степени способствует деятельность военного флота стран НАТО, а не России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
Представителя Кремля спросили насчет противолодочного корабля «Североморск», который, по данным немецкой прессы, якобы был замечен у берегов Германии. Песков ответил, что не располагает информацией о географии передвижения военных кораблей России. По его словам, эта тема – прерогатива Минобороны.
«Наш военный флот выполняет свои функции в мировом океане в строгом соответствии с международным правом и международным морским правом», – подчеркнул Песков.
По его словам, в том числе российский флот выполняет задачи по обеспечению безопасности от проявлений международного пиратства, «иногда даже на государственном уровне, которые уже имели место в мировом океане».
Kieler Nachrichten пишет, что российский флот якобы «значительно увеличил свою деятельность на Балтийском море». По данным издания, 9 мая российский эсминец «Североморск» прошел мимо Фехмарнбельта.
В марте председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что Военно-морские силы (ВМФ) России обеспечивают безопасность морского судоходства по объектовому и зональному принципам. По его словам, усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах РФ. Кроме того, есть возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами.
В апреле Патрушев заявлял, что страны НАТО помогают украинским спецслужбам наносить ущерб невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту России. РФ фиксирует политику ряда государств и международных организаций, которые не дают оценки атак на российские суда. Глава Морской коллегии также подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных украинских беспилотников означает участие НАТО в атаках на Россию.