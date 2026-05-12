«Единая Россия» призвала взвешенно подходить к маркировке произведений
В партии «Единая Россия» считают неоправданными и чрезмерными практики маркировки и отмены отдельных литературных, музыкальных и кинопроизведений. Об этом заявил член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.
По его словам, само по себе принятие закона не означает необходимости запрещать произведения, в которых упоминаются наркотические вещества. Он подчеркнул, что «запрет на пропаганду наркотиков никто не отменяет», однако не каждое упоминание может рассматриваться как пропаганда. Поддубный отметил, что уже зафиксированы случаи вымарывания слов в книгах, ограничения доступа к песням и удаления сцен из фильмов, включая произведения из числа классики и культурного наследия.
Представитель партии заявил, что подобные решения нередко принимаются из-за излишних интерпретаций на уровне отдельных ведомств и регионов и вступают в противоречие со здравым смыслом. Он обратил внимание на то, что запреты не способствуют разъяснению общественно значимых тем и могут привлекать дополнительное внимание к спорным элементам контента.
«Необходим взвешенный и тонкий подход. Нужно дать больше возможностей профессиональным организациям, связанным с книгоизданием, созданием музыкальных произведений, кинофильмов, высказать свою позицию и избавить российскую культуру от разного рода излишних и откровенно неразумных запретов», – подчеркнул Поддубный.
С 1 марта вступили в силу поправки в законодательство, которые утвердили порядок маркировки произведений искусства, которые содержат информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. По закону необходимо маркировать произведения литературы и искусства, которые содержат сведения о способах, методах производства, изготовления, переработки, хранения, сбыта, покупки и потребления наркотиков и психотропных веществ «в случае, если эта информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Речь о произведениях, которые были обнародованы после 1 августа 1990 г.
24 апреля стало известно, что на платформе «Литрес» появились предупреждения о наркотиках в произведениях русских классиков.
28 апреля представитель «Литрес» сообщил «Ведомостям», что маркировка контента с упоминанием наркотических средств была удалена из карточек русской классической литературы в соответствии с законодательством. По его словам, в ходе проверки было выявлено, что маркировка на таких произведениях была размещена некорректно. В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями.
По данным исследования юридической фирмы Sample Legal, с которыми ознакомились «Ведомости» 12 мая, в среднем правок для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков требует половина треков в жанре хип-хоп. В некоторых каталогах в изменениях нуждаются до 80% треков. Среди риск-фрагментов в музыкальных треках этого жанра лидируют указания на допустимость, привлекательность или необходимость употребления наркотиков – 31,5% от их общего количества. На второй позиции – лексика, обозначающая способы употребления и приобретения (29,2%).