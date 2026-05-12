До 80% хип-хоп треков требует правок из-за закона о пропаганде наркотиков
В среднем правок для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков требует половина треков в жанре хип-хоп. Это следует из данных исследования юридической фирмы Sample Legal, с которым ознакомились «Ведомости».
В некоторых каталогах в изменениях нуждаются до 80% треков. Основатель Sample Legal Илья Чамуха отметил, что жанр хип-хоп стал фактором юридической уязвимости. Среди риск-фрагментов в музыкальных треках этого жанра лидируют указания на допустимость, привлекательность или необходимость употребления наркотиков – 31,5% от их общего количества. На второй позиции – лексика, обозначающая способы употребления и приобретения (29,2%).
На третьем месте находятся названия веществ и связанного с ними сленга (28,6%). На четвертом – контекст, который потенциально может указывать на аптечную наркоманию (8,2%). На пятой строчке – прямое представление преимуществ употребления (2,5%).
Минкульт разработал проект 16 декабря 2024 г. 8 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотиков в литературе.
С 1 марта 2026 г. в России вступили в силу поправки в законодательство, которые установили новые меры по запрету пропаганды наркотиков и психотропных веществ в книгах, музыке, кино и СМИ. Его действие распространяется на произведения, обнародованные после 1 августа 1990 г. Тогда в СССР в силу вступил Закон о печати, отменивший цензуру средств массовой информации.