Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VSMO25 460+2,58%CNY Бирж.10,843+0,16%IMOEX2 672,48+0,59%RTSI1 133,15+0,59%RGBI119,59-0,08%RGBITR782,88-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

До 80% хип-хоп треков требует правок из-за закона о пропаганде наркотиков

Ведомости

В среднем правок для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков требует половина треков в жанре хип-хоп. Это следует из данных исследования юридической фирмы Sample Legal, с которым ознакомились «Ведомости».

В некоторых каталогах в изменениях нуждаются до 80% треков. Основатель Sample Legal Илья Чамуха отметил, что жанр хип-хоп стал фактором юридической уязвимости. Среди риск-фрагментов в музыкальных треках этого жанра лидируют указания на допустимость, привлекательность или необходимость употребления наркотиков – 31,5% от их общего количества. На второй позиции – лексика, обозначающая способы употребления и приобретения (29,2%).

На третьем месте находятся названия веществ и связанного с ними сленга (28,6%). На четвертом – контекст, который потенциально может указывать на аптечную наркоманию (8,2%). На пятой строчке – прямое представление преимуществ употребления (2,5%).

Минкульт разработал проект 16 декабря 2024 г. 8 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотиков в литературе.

С 1 марта 2026 г. в России вступили в силу поправки в законодательство, которые установили новые меры по запрету пропаганды наркотиков и психотропных веществ в книгах, музыке, кино и СМИ. Его действие распространяется на произведения, обнародованные после 1 августа 1990 г. Тогда в СССР в силу вступил Закон о печати, отменивший цензуру средств массовой информации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь