«Литрес» удалил маркировку о наркотиках с русской классики

24 апреля стало известно, что на платформе «Литрес» появились предупреждения о наркотиках к произведениям русских классиков. Маркировка затронула произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя и Антона Чехова. У Пушкина предупреждение было размещено на сборнике стихотворений 1814–1836 гг., включающем как ранние лицейские тексты, так и поздние произведения. «Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента, это займет какое-то время», – предупредили тогда в пресс-службе «Литрес».