«Литрес» удалил маркировку о наркотиках с русской классики
Маркировка контента с упоминанием наркотических средств была удалена из карточек русской классической литературы в соответствии с законодательством, сообщил «Ведомостям» представитель «Литрес».
«В ходе проверки мы выявили, что маркировка на таких произведениях была размещена некорректно. В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями. На данный момент предупреждающие надписи уже удалены с карточек русской классики», – отметил он.
Представитель сервиса подчеркнул, что произведения, которые были опубликованы до 1 августа 1990 г., не подпадают под действие закона о маркировке. Такие книги, в том числе русская классика, не требуют соответствующих предупреждений, заключил он.
24 апреля стало известно, что на платформе «Литрес» появились предупреждения о наркотиках к произведениям русских классиков. Маркировка затронула произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя и Антона Чехова. У Пушкина предупреждение было размещено на сборнике стихотворений 1814–1836 гг., включающем как ранние лицейские тексты, так и поздние произведения. «Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента, это займет какое-то время», – предупредили тогда в пресс-службе «Литрес».