Лукашенко: армию Белоруссии будут точечно «отмобилизовывать»

1 апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, но готова к ней, если какое-либо государство начнет смотреть на нее «через прицелы оружия». Он отметил, что проверка, итоги которой подводились на совещании, была плановой, но самой масштабной в истории страны. У мероприятий была одна задача: увидеть действия частей, приведенных в полную боевую готовность.