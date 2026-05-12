Лукашенко: армию Белоруссии будут точечно «отмобилизовывать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны республики Виктором Хрениным заявил, что в вооруженных силах необходимо точечно «отмобилизовывать» части. Его цитирует «БелТА».

«Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что недавние проверки в вооруженных силах показали недостатки. Белорусский лидер выразил надежду, что работа над из устранением продолжится.

1 апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, но готова к ней, если какое-либо государство начнет смотреть на нее «через прицелы оружия». Он отметил, что проверка, итоги которой подводились на совещании, была плановой, но самой масштабной в истории страны. У мероприятий была одна задача: увидеть действия частей, приведенных в полную боевую готовность.

13 февраля в белорусской армии началась внезапная проверка боеготовности. Приехавший на стрельбище президент пообещал с комбатов «драть шкуру по-мужски». Лукашенко подчеркнул, что бойцы должны учиться воевать и быть готовыми к нападению противника в любой момент.

