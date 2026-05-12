Путин заявил о завершающей стадии работ над «Посейдоном» и «Буревестником»
Работы над комплексами с малыми ядерными двигательными установками «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающем этапе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник"», – сказал глава государства.
4 ноября Путин уже отмечал значение этих разработок во время церемонии награждения создателей «Буревестника» и «Посейдона» в Кремле. Тогда президент заявил, что новые системы имеют «историческое значение» для обеспечения безопасности России и поддержания стратегического паритета на десятилетия вперед.
12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев также доложил президенту об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, первый ракетный полк, оснащенный новым комплексом, заступит на боевое дежурство до конца 2026 г. Каракаев уточнил, что полк будет размещен в составе Ужурского ракетного соединения.
Командующий РВСН отметил, что «Сармат» превосходит ракетный комплекс «Воевода» по дальности действия, забрасываемому весу и возможностям преодоления систем противоракетной обороны.
Путин, комментируя характеристики новой ракеты, заявил, что дальность ее применения может превышать 35 000 км. По словам президента, «Сармат» может оснащаться ядерной боеголовкой.